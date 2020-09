Un buon Piacenza cede contro il Cittadella (3-1)

Un buon Piacenza esce sconfitto dal test amichevole contro il Cittadella, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie B.

A Lavarone (Trento) finisce 3-1 per la squadra guidata dall’ex Venturato, che parte forte e passa in vantaggio già al 10′ con Gargiulo che di testa raccoglie una punizione dalla trequarti e insacca sorprendendo la difesa biancorossa. Meglio il Cittadella in avvio, ma con il passare dei minuti il Piacenza guadagna metri e si dimostra sempre pronto nelle ripartenze. Babbi, ben pescato in area, si fa chiudere lo specchio della porta da Maniero; l’estremo difensore è superato poco dopo dalla conclusione di D’Iglio, respinta però sulla linea da un difensore.

Tra i più attivi in casa Piacenza Elia Visconti, che ad inizio ripresa sigla il pari battendo il portiere in uscita dopo una bella discesa sulla sinistra. Manzo cambia volto alla squadra con una lunga serie di sostituzioni, il Cittadella torna a spingere e mette a nudo i problemi del Piacenza sulle palle alte: al 18′ è Stanco a svettare in area per il gol del vantaggio, dieci minuti dopo il neo entrato Ogunseye, ancora di testa, realizza la terza rete per i suoi. L’ultimo guizzo nel finale è del Piacenza, ma la conclusione a giro di Maio si spegne di poco a lato.

Prossimo appuntamento per i biancorossi sabato prossimo contro la Virtus Entella al “Bertocchi”.