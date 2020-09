Una brutta Gas Sales Bluenergy perde anche a Ravenna (3-0)

Del Monte Coppa Italia SuperLega – Terza Giornata Ottavi

CONSAR RAVENNA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-0

(25-23, 25-18, 25-18)

Continua il travagliato avvio di stagione per la Gas Sales Bluenergy Volley, che a Ravenna incassa la terza sconfitta in altrettante partita di Coppa Italia.

Una gara inifluente per i biancorossi, già eliminati dalla competizione, finita con un secco 3-0 per i padroni di casa che con il successo passano invece il turno: dopo un primo set equilibrato, chiuso a favore di Ravenna per 25-23, nei restanti parziali la gara ha avuto poca storia: troppi errori da parte di Piacenza, che di fatto non è più rimasta in partita. Il nuovo tecnico Lorenzo Bernardi (stasera in panchina sedeva Massimo Botti) dovrà lavorare per rivitalizzare la squadra a pochi giorni dall’avvio di campionato: domenica Ravenna e Piacenza si troveranno nuovamente di fronte.

