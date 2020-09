Valtidone Wine Fest, a Trevozzo fine settimana dedicato alle de.co.

Valtidone Wine Fest-Smart Edition; il 19 e 20 settembre a Trevozzo fine settimana dedicato alle de.co. con ospite d’onore Edoardo Raspelli

Sarà il noto “cronista della gastronomia” Edoardo Raspelli l’ospite d’onore della seconda e ultima tappa della Smart Edition 2020 del Valtidone Wine Fest, in programma nel fine settimana del 19 e 20 settembre a Trevozzo. Il giornalista, accompagnato da Francesca Buonaccorso, “Miss senza Trucco 2019”, sottolineerà il valore di un week end dedicato ai prodotti de.co. dell’Alta Val Tidone, che accompagneranno i vini doc dei colli piacentini.

La seconda tappa della rassegna vitivinicola metterà sotto i riflettori i passiti e i frizzanti che verranno presentati da sommelier e produttori nelle aree degustazioni allestite per tutta la domenica nella nuova piazza di Trevozzo. Una decina le aziende e cantine vitivinicole presenti che si accompagneranno a banchi di produttori e gastronomi locali. L’inaugurazione ufficiale della rassegna è prevista per le ore 10.30 di domenica 20, mentre nel pomeriggio verranno organizzate alcune degustazioni guidate, tenute da sommelier e dagli stessi produttori, che presenteranno alcune delle principali referenze vinicole del territorio in abbinamento con altri prodotti tipici. Le degustazioni guidate, in ottemperanza alle regole di sicurezza e alla normative Covid-19, saranno a numero chiuso previa prenotazione tramite sito internet www.valtidonewinefest.it

La rassegna avrà inizio già sabato 19 quando verrà organizzata – sempre nella piazza di Trevozzo – una cena degustazione servita ai tavoli, “Alta Val Tidone in De.co”, con menu tipico di prodotti a denominazione comunale preparati da associazioni e ristoranti della zona. Per motivi di capienza e rispetto delle normative emergenza Covid è gradita la prenotazione al nr. 347/3223493. Durante la serata si terrà la tavola rotonda “DiTerreDiCibiDiVini” con Edoardo Raspelli e Francesca Buonaccorso insieme a Riccardo Lagorio, Michele Mauro e Giorgio Lambri che presenterà nell’occasione il suo libro “Non solo Gutturnio”.

Nel fine settimana, inoltre, insieme al Valtidone Wine Fest si terrà la terza sagra del Buslan, la torta tradizionale del territorio, che sarà oggetto di un simpatico contest nel corso della giornata di domenica.

La Smart Edition del Valtidone Wine Fest è promossa dalle amministrazioni comunali di Borgonovo Val Tidone e Alta Val Tidone, con il patrocinio della Provincia di Piacenza e la sponsorizzazione della Banca di Piacenza.