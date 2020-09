Venerdì e domenica a Podenzano la castagnata Assofa

Il 25 e 27 settembre, come di consueto, l’associazione As.So.Fa. organizza la castagnata a Verano di Podenzano, in collaborazione con il Gruppo Marciatori Gelindo Bordin.

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19 sono previste due momenti: una cena ed un pranzo di autofinanziamento con momenti di animazione organizzati dai giovani volontari dell’associazione, una camminata inclusiva (6 o 13 km) tra i campi di Verano, promossa dalla Gelindo Bordin e la Santa Messa animata dalle persone con disabilità che partecipano ai percorsi dell’associazione.

Sono tutti momenti di festa e socializzazione in sicurezza, un modo anche per conoscere As.So.Fa e i percorsi che promuove in favore delle persone con disabilità. Per As.So.Fa questi non sono stati mesi facili. Durante il lockdown l’unico servizio rimasto attivo in presenza è stato il gruppo appartamento sperimentale che ha sede proprio a Verano di Podenzano, ma le altre attività non sono state interrotte: sono state ricostruite in digitale. In quei lunghi mesi l’associazione, attraverso i propri volontari e operatori, ha garantito con interventi a distanza, non solo l’accompagnamento psicoeducativo alle famiglie ed alle persone con disabilità, ma ha attivato dei veri e propri laboratori in streaming con attività come arte, ginnastica, musica, disegno, condotti a partire dalla sede di Verano.

“Da Pasqua in poi – spiegano – con cadenza settimanale è stata anche celebrata e animata la Messa su Youtube. Da fine aprile invece sono stati attivati 7 progetti individualizzati per situazioni particolari. Sono stati tutti percorsi di vitale importanza per i nostri ragazzi e le loro famiglie, essenziali per attraversare un periodo molto complesso senza altri supporti o punti di riferimento. L’interruzione dei percorsi poteva infatti comportare serie regressioni oltre che situazioni molto difficili da gestire a livello domestico. Ovviamente tutte le attività effettuate hanno avuto costi elevati; è anche per questo che invitiamo la cittadinanza a questa festa che vuole anche essere un’occasione di sostegno all’associazione. As.So.Fa è presente sul territorio da quasi quarant’anni proponendo i propri percorsi a tutte le persone con disabilità che possono trarne beneficio, a prescindere dalle condizioni economiche dalla provenienza familiare e dalla complessità della presa in carico”.

A giugno As.So.Fa, sempre tra tanti vincoli e difficoltà, ha organizzato il centro estivo integrato con minori con disabilità e normodotati, ad agosto è ripartito il Centro Socio Occupazionale, sempre a Verano di Podenzano, e nei prossimi giorni è prevista la ripartenza delle altre attività: “Partecipare a questi giorni di festa e fare una donazione è anche un modo per essere partecipi di questo percorso, per far sì che la presa in carico non sia solo di As.So.Fa ma della comunità. As.So.Fa non vuole essere una realtà isolata ma un’espressione della comunità che si fa grembo sociale e accoglie tutti con molteplici iniziative nell’area del “tempo libero”: laboratori pomeridiani, sport (sono 7 le discipline interessate), festa del sabato, centro estivo. vacanze estive e ulteriori progetti. Ovviamente – concludono – se qualcuno intende dare la disponibilità come volontario è il benvenuto; i bisogni sono tanti e c’è posto per tutti!”.

Ecco il calendario degli eventi.

Venerdì 25 settembre

Dalle ore 19,30 cena a base di polenta (a scelta gorgonzola, funghi, salame cotto), caldarroste, dolce, caffè, vino, bibite. Costo: 20 euro

In alternativa per i bambini fino ai 14 anni salamella e patatine. Costo: 12 euro

È previsto il servizio di animazione d parte di giovani volontari. È richiesta la prenotazione

Domenica 27 settembre

Dalle 8 alle 12 camminata inclusiva di 6 o 12 km tra i campi di Verano

Alle 11,30-12 Santa Messa all’aperto

Alle 12,30.12,45 pranzo con lasagne alla bolognese, coppa arrosto. Adulti euro 25; bambini sino a 14 anni euro 15

È previsto il servizio di animazione che include un quizzone. È richiesta la prenotazione. Tutta la mattinata è previsto il servizio di castagna drive con consegna direttamente in auto. Sia venerdì che domenica è possibile richiedere consegne a domicilio in tutto il comune di Podenzano o ritiro da asporto a Verano. È possibile pagare in loco o mediante bonifico sul seguente IBAN: IT87H0832412600000000500196.

