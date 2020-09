Verso il referendum, in Cgil incontro “Le ragione del sì e le ragioni del no”

In vista del referendum del 20 e 21 settembre sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato, il Comitato del NO di Piacenza organizza un incontro pubblico dal titolo: “Le ragione del SI’ e le ragioni del NO”, in programma il 16 settembre alle ore 21 presso la Cgil di Piacenza, Sala Mandela.

Interverranno tra Davide Zanichelli, Parlamentare M5S, e Pierluigi Petrini, ex Parlamentare. Modera l’incontro la giornalista Antonella Lenti.