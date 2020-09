“In via Diete di Roncaglia a Piacenza si è formata una vera e propria foresta”.

E’ la denuncia fatta da un nostro lettore e arrivata in redazione. Le foto scattate dalla propria auto, lungo il tratto di via che si snoda in prossimità del Fiume Po, mostrano lo stato di incuria e trascuratezza del verde urbano, con piante ed erba alta, cresciute in maniera incontrollata, che stanno invadendo il manto stradale e coprendo quasi totalmente il guardrail.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it