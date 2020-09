Via Gaspare Landi, limitazioni al traffico per consentire l’accesso sicuro alla media Nicolini

Come richiesto dalla Dirigenza della scuola secondaria Nicolini, per tutelare l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni dall’istituto, si è reso necessario limitare il passaggio dei veicoli in determinate fasce orarie, inibendo l’uscita dall’ex parcheggio San Vincenzo verso via San Vincenzo.

E’ quanto fa sapere il Comune di Piacenza in una nota. Sino al 25 settembre compreso – spiegano da Palazzo Mercanti -, dal lunedì al venerdì, dalle 7.15 alle 8.45 e dalle 11.30 alle 12.45, nel tratto di via Gaspare Landi compreso tra l’accesso all’ex parcheggio San Vincenzo e la stessa via San Vincenzo è istituito il senso unico di marcia, con direzione consentita da via San Vincenzo a via Gaspare Landi. Saranno apposte le transenne per indicare il tratto interessato dal divieto di circolazione.

Da lunedì 28 settembre al 30 giugno 2021, esclusi i festivi e i giorni di chiusura della scuola, le fasce orarie interessate saranno dalle 7.15 alle 8.45 e dalle 12.30 alle 13.45.