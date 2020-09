Via IV Novembre, scontro tra auto e bicicletta

Scontro tra una vettura e una bicicletta mountain bike nella tarda mattinata di sabato 20 settembre a Piacenza in via IV Novembre, nei pressi della rotatoria con via Alberici.

Una Renault Capture ha urtato la bici con in sella un giovane di 17 anni.

Il ragazzo è caduto ed è stato soccorso dai sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa.

Per lui fortunatamente solo qualche contusione. I rilievi sono a cura della polizia locale.