Incidente intorno alle 18 del 3 settembre lungo la tangenziale di Pontenure. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione una Nissan Micra e una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente.

Molto violento l’impatto che ha completamente distrutto entrambe le vetture. Sul posto per i soccorsi sanitari l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, l’ambulanza della croce Bianca di Piacenza e l’auto infermieristica del 118 della postazione di Roveleto di Cadeo.

Foto 2 di 2



Il ferito, il conducente, della Fiat Panda era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza, così come il conducente della Micra, rimasto ferito in modo più lieve.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo anche per la messa in sicurezza di entrambe le auto incidentate. Operazioni che hanno causato un rallentamento del traffico in zona,