Violento frontale sulla Statale 45: auto contro furgone

Violento scontro frontale nella mattinata del 7 settembre a Cernusca di Travo (Piacenza) lungo la Statale 45.

Coinvolti nell’incidente un furgone e una vettura che si sono scontrati per ragioni da chiarire: la circolazione è rimasta interrotta per consentire i soccorsi. Sul posto i soccorsi del 118 con l’auto medica del Pronto soccorso di Bobbio e le ambulanze della Pubblica S. Agata e della Valnure. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi.

Feriti i due conducenti, uno dei quali in maniera seria.

IN AGGIORNAMENTO