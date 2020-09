Tempo stabile in questo primo weekend di settembre a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, sabato 5 settembre è previsto sereno per tutta la giornata, con temperature in ulteriore risalita rispetto ai giorni scorsi: minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 19 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 30 °C in pianura.

Dal pomeriggio di domenica 6 settembre, al sole subentreranno alcuni addensamenti di nuvole che non dovrebbero comportare precipitazioni. Temperature in linea con quelle di sabato: minime comprese tra i 14 °C sui rilievi e 18 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 29 °C in pianura.