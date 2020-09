Ancora tempo stabile nel weekend a Piacenza.

La giornata di sabato 12 settembre – le previsioni Arpae – sarà caratterizzata da cielo velato per nubi alte, ma non sono attese precipitazioni. Temperature minime del mattino comprese tra 15 °C sui rilievi e 19 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 29 °C in pianura.

Domenica 13 sereno il cielo sarà invece sereno per tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 16 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 23 °C sui rilievi e 30 °C in pianura.