Zerba non rinuncia alla festa di San Michele, “Estate anomala, alla riscoperta della Valboreca”

Zerba, un’isola tra i monti, non rinuncia alla festa di San Michele. E’ l’unico evento che l’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno mantenuto, nel segno della tradizione e del desiderio di normalità di una comunità intera.

Domenica 27 settembre il sindaco Pietro Rebolini ha ricordato, durante il saluto che ha preceduto il pranzo all’osteria La S’cianza, un grande amico della montagna, Fausto Zermani, il presidente del Consorzio di Bonifica recentemente scomparso, una presenza fissa in occasione di questa ricorrenza.

“Quest’anno abbiamo cancellato tutti gli eventi in programma, organizzati dalla Pro Loco, ma abbiamo voluto mantenere la festa di San Michele, per dare un segnale ai nostri concittadini – ha detto il sindaco Rebolini, insieme alla presidente della Pro Loco, Laura Chiappano, e alla ‘padrona’ di casa Claudia Borrè -, ovviamente nel rispetto delle normative anticovid”.

Per quest’anno niente lunghe tavolate, ma l’atmosfera conviviale e schietta è rimasta immutata, nonostante le sedute distanziate, complice il menù all’insegna della genuinità e dei prodotti locali: formaggi tipici, salumi e il lardo, servito con il miele di Zerba, gnocchi della tradizione, tagliolini, arrosti misti e torte, il tutto accompagnato da vini della nostre valli.

“Questo è stato davvero un anno difficile, con il terremoto e il covid, anche se a Zerba fortunatamente è andata bene: è stata un’estate alla riscoperta delle passeggiate nella nostra valle, da parte di piacentini e non – continua il sindaco Rebolini -. Come, ad esempio uno dei nostri sentieri più famosi, quello del ‘Postino’: un giorno ci siamo ritrovati in 38 nello stesso punto del tracciato, vicino al mulino di Suzzi. Una cosa mai successa prima. Forse i mesi chiusi in casa hanno avuto l’effetto di far crescere la voglia di natura, di trascorrere giornate all’aria aperta, tra i boschi. C’è stata davvero una riscoperta di Zerba, con case in affitto o acquistate, una cosa che non succedeva da anni”.