Dove c’era un’area privata edificabile inutilizzata, incolta e piena di sterpaglie e detriti ora c’è uno spazio giochi curato e attrezzato. Dove c’erano malumore e disordine ora ci sono allegria, pulizia e decoro. La trasformazione è frutto della collaborazione tra il Comune di Gragnano Trebbiense, la società Olb.Style proprietaria dell’area e un gruppo di residenti della frazione di Gragnanino.

“Il Comune ha fatto leva sulla buona volontà di tutti e ha trovato ascolto – ha commentato il sindaco di Gragnano Patrizia Calza inaugurando l’area verde ieri 4 ottobre -. Non si tratta certo di un’opera di grande valore economico, ma sicuramente di immenso valore simbolico, quello della civitas, cioè della cittadinanza attiva e della ricerca del bene comune. Pertanto, a nome dell’Amministrazione, voglio ringraziare tutti coloro chi si sono messi a disposizione, dal proprietario dell’area a chi ha lavorato duramente per dissodare, preparare e seminare il terreno, liberandolo da detriti, pietre, scarti, oltre a sistemare panchine e giochi con un ringraziamento particolare a Davide Cigalini, Valerio De Bortoli, Luigi Montanari”.

In pratica il Comune ha chiesto e ottenuto dal privato l’utilizzo dell’area in comodato gratuito e ha acquistato panchine e giochi mentre i residenti hanno provveduto alle lavorazioni necessarie a preparare il terreno della cui manutenzione si sono presi carico anche per il futuro. Il campo giochi, che si aggiunge a quello già esistente in via Fornace, ha il vantaggio di trovarsi in zona centrale rispetto alle abitazioni ed è illuminato pertanto è più facilmente fruibile rispetto all’altro, ed è già stato utilizzato con grande soddisfazione di bimbi e genitori durante l’estate.

L’inaugurazione ufficiale del 4 ottobre, dedicata a San Francesco e chiusura del “Tempo del creato” è stata festeggiata con la piantumazione di un alberello. Il primo di altri che i residenti hanno già deciso di piantare magari sfruttando l’opportunità offerta dalla Regione Emilia-Romagna.