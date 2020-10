Formare una band e registrare una canzone, al via il progetto rivolto ai giovani musicisti piacentini

Si rinnova, per il secondo anno, l’opportunità rivolta agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado – che sappiano già suonare uno strumento – con il progetto “Declinare città al futuro – Circuiti musicali giovanili”, proposto dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Piacenza in collaborazione con il Centro Giardini Sonori, con il contributo della Regione Emilia Romagna, Servizio Politiche Giovanili, grazie al Fondo della Legge 14 sugli interventi per l’infanzia e adolescenza.

Obiettivo del percorso formativo – informa il Comune di Piacenza -, che prevede due incontri mensili e un contest finale di fronte a una giuria qualificata, è quello di accompagnare i ragazzi partecipanti nella composizione di propri brani musicali e nella formazione di band, aiutandoli a comprendere il processo creativo che porta alla nascita di una canzone e al successivo arrangiamento, sotto la guida di musicisti esperti messi a disposizione da Giardini Sonori. La sede del Centro Musica è idonea e strutturata per il rispetto di tutti i protocolli anti-Covid. “Fa piacere – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Luca Zandonella – che tanti giovani piacentini frequentino questo spazio comunale dedicato alla musica, trovandovi un punto di riferimento e la possibilità di esprimere il proprio talento e la propria passione. Auguro buon lavoro a tutti i ragazzi che parteciperanno a questa nuova edizione, forti del successo della prima che, nonostante il periodo di lockdown a causa dell’emergenza sanitaria, non ha subito interruzioni”.

Come aderire al progetto, che per i vincitori del contest prevede l’opportunità di registrare il proprio brano in uno studio professionale? Entro il 31 ottobre, occorre contattare l’Ufficio Politiche Giovanili comunale allo 0523-492516 o rivolgersi al referente del progetto per Giardini Sonori, scrivendo a jacoporossi@hotmail.it o telefonando al 351-5000836. Durante l’anno scolastico 2019-2020, tra gli oltre 100 aspiranti, sono stati selezionati sette gruppi, portando avanti on line il percorso formativo che si è concluso durante l’estate. Proprio in questi giorni, il complesso vincitore entrerà in sala di registrazione; al link seguente è possibile accedere al video del contest, con i commenti dei giurati: https://www.facebook.com/watch/?v=317023779622397&extid=hEkydxEJiban15Q5