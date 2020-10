Tagliaferri (Fdi) “Stabilizzare i precari della sanità e assumere chi è in graduatoria”

“Sono oltre 5 mila fra medici, infermieri e personale socio-sanitario, i lavoratori in attesa di una stabilizzazione”.

Lo sottolinea il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) in un’interrogazione alla Giunta in cui ricorda come da tempo queste figure chiedano “una campagna straordinaria di assunzioni anche in Emilia-Romagna, per far fronte alle sfide dell’emergenza sanitaria”. L’esponente di Fratelli d’Italia, poi, rammenta come “solo i decreti legge per il Covid, dietro l’impulso del ministro della Salute, abbiano consentito di sbloccare questa situazione e portato all’assunzione del personale necessario per superare l’emergenza sanitaria, aumentando posti letto in terapia intensiva e sub intensiva, l’emergenza territoriale, le cure primarie, e inserendo la figura dell’infermiere di continuità”.

Per garantire continuità a queste politiche, Tagliaferri chiede di superare “il vincolo imposto dal decreto legge ‘Calabria’” e per questo chiede alla Giunta di “mettere in campo percorsi normativi necessari a stabilizzare i precari della sanità e un’assunzione in tempi rapidissimi per chi è in graduatoria”.