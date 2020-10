A Piacenza arriva il corso di laurea in medicina. “Si terrà in lingua inglese, iscrizioni aperte dal 2021”

A Piacenza arriva il corso di laurea in medicina. Un obiettivo che le istituzioni locali hanno inseguito da diversi anni a questa parte ed ora finalmente raggiunto. A darne l’annuncio il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, insieme al direttore generale dell’Ausl Luca Baldino. Il via libera al nuovo corso è arrivato dal senato accademico dell’università di Parma, e si è in attesa delle ultime autorizzazioni dal ministero.

“Covid permettendo, le iscrizioni potrebbero partire già dal 2021, come auspica il rettore di Parma, se i tempi si dovessero allungare si arriverà al 2022 – ha detto Barbieri -, con 100 studenti ogni anno. Le lezioni si terranno in lingua inglese, con forte spinta all’internazionalizzazione e alla ricerca. Trenta le cattedre che saranno attivate, con sede a Piacenza. Il corso di laurea, con queste caratteristiche, si terrà solo nella nostra città, anche se è collegato all’università di Parma”. “E’ un risultato importante – ha commentato Baldino -: il nostro ospedale diventa universitario. E’ un investimento importante per l’azienda, anche dal punto di vista del personale”.

La sede deve essere ancora individuata, adatta ad accogliere tutti gli studenti: la facoltà di medicina dura 6 anni, quindi la capienza dovrà essere di circa 600 studenti. Verrà comunque individuata una soluzione temporanea, in grado di far partire il corso di laurea in tempi brevi, hanno detto Barbieri e Baldino.