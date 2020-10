Acqua e innovazione, una sfida italiana che parla piacentino: parte una Startup Competition

Acqua, innovazione, nuove progettualità. Si svolgerà il prossimo 5 novembre la prima Startup Competition promossa dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e dalla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

A coordinare l’iniziativa Urban Hub Piacenza, con il supporto dell’incubatore Startupiacenza, la collaborazione di ART-ER (Società consortile dell’Emilia Romagna per lo sviluppo dell’innovazione) e IN-ER (Incubators Network of Emilia-Romagna), al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business per il territorio, legate da rapporti di collaborazione con il Consorzio di Bonifica, l’Università Cattolica e Urban Hub Piacenza. L’obiettivo della competizione “Il Valore dell’Acqua 4.0” è quello di selezionare startup d’eccellenza che abbiano sviluppato – o stiano sviluppando – competenze e innovazioni legate ai temi del dissesto idrogeologico, delle dighe a 360 gradi e dei canali irrigui e di scolo.

La Startup Competition “Il Valore dell’Acqua 4.0” è finalizzata alla diffusione dei progetti altamente innovativi delle startup favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto impatto di innovazione in materia di valorizzazione della risorsa idrica, delle infrastrutture ad essa collegate utili alla difesa idraulica e alla distribuzione per l’agricoltura, e del tessuto produttivo. Sono ammesse le proposte presentate da aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) e da Startup innovative costituite o in fase di costituzione.

La partecipazione è gratuita. La raccolta delle candidature termina il 29 ottobre alle ore 23 a cui seguirà la valutazione dei progetti finalizzata alla selezione dei 10 finalisti che si sfideranno il giorno 5 novembre davanti ad una giuria che valuterà le idee imprenditoriali (Pitch Session). Grazie alla dotazione messa a disposizione da Urban Hub Piacenza, il progetto vincitore riceverà un voucher in denaro per la sperimentazione della propria innovazione e servizi di consulenza sales, marketing & distribution.

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza e la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per le sue competenze, con il supporto e coordinamento di Urban Hub Piacenza, daranno la possibilità al progetto vincitore di sperimentare fino a 3 mesi la propria innovazione presso le dighe, i canali e i corsi d’acqua gestiti dal Consorzio.

Per maggiori informazioni ed inviare la propria candidatura, è possibile visitare il sito web www.valoreacqua4punto0.it