Al 95′ Bruschi: è festa Fiorenzuola, 1-0 alla Bagnolese

Una rete all’ultimo secondo di Bruschi regala al Fiorenzuola il successo contro la matricola terribile Bagnolese, che arrivava al Comunale a punteggio pieno e con ben 7 reti realizzate in 2 partite.

I rossoneri di Tabbiani partono bene e nei primi 20 minuti chiudono gli avversari nella loro metà campo, senza tuttavia riuscire ad essere pericolosi negli ultimi venti metri. Al 22’ Zampino con un intervento dubbio ruba palla ai venti metri dalla porta di Battaiola e serve Formato in ottima posizione, ma il tiro è fuori. Schema su calcio piazzato per i rossoneri al 29’, con il cross di Perseu che vede la doppia conclusione di Oneto e poi Tognoni: la palla si insacca ma la rete viene annullata per fuorigioco. Dai 25 metri in ripartenza Mhadhbi mette i brividi ai rossoneri con una gran botta sopra la traversa al 35’. Grande azione dei rossoneri al 37’ con Oneto che conduce la transizione e serve Vita sulla sinistra, ma il tiro dell’esterno rossonero vede la grande risposta di Auregli in tuffo basso sulla sua sinistra. Altro tiro di Vita al 45’ appena scoccato convergendo da sinistra; Auregli non trattiene, ed il tiro a botta sicura di Tognoni è rimpallato in extremis. Il primo tempo finisce 0-0.

Nella ripresa Tabbiani sceglie di invertire le posizioni di Stronati e Perseu a centrocampo, cercando di sparigliare le marcature a uomo della squadra di Gallicchio. Al 49’ una buona trama da sinistra del Fiorenzuola vede il cross di capitan Guglieri trovare l’accorrente Stronati, la cui volèe dai 20 metri è a lato. Tognoni al 57’ riceve la sventagliata di Zaccariello, punta il diretto avversario e serve al limite ancora Stronati, il tiro del centrocampista rossonero è di poco ancora alto. Schema su calcio piazzato al 60’, con Guglieri che trova sul secondo palo una grande conclusione balistica mancina di Cavalli che esce di un niente. Zaccariello impegna dai 25 metri con i pugni Auregli al 62’, Salvaterra di mancino ci prova ancora al 69’ sugli sviluppi di un corner del neo entrato Bruschi. I rossoneri collezionano un’altra palla goal clamorosa al 71’, con Tognoni che viene lanciato a rete dalla sponda di Oneto e si invola a tu per tu con Auregli ma incredibilmente la palla esce di poco.

La partita diventa più confusa, sono i traversoni di Bruschi ad essere le armi migliori per i rossoneri. Guglieri e compagni passano al 4-2-4, collezionando al 90’ una chance proprio l’esterno rossonero Bruschi che prova una conclusione rasoterra, ma blocca in due tempi Auregli. Sembra finita, ma al 95’ lo stesso Bruschi riceve palla da destra in area, sterza sul suo piede forte e batte Auregli facendo esplodere il Velodromo Pavesi. 1-0, e tre punti fondamentali per la squadra di Tabbiani.

Campionato Serie D Girone D – 4ª Giornata

U.S. Fiorenzuola 1922 vs G.S. Bagnolese 1-0

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Salvaterra (72’ Esposito); Guglieri; Zaccariello; Cavalli; Colantonio; Tognoni; Perseu (65’ Hathaway); Oneto; Stronati (68’ Bruschi); Vita (72’ Arrondini. All. Tabbiani

G.S. Bagnolese: Auregli; Capiluppi; Cocconi; Faye; Oliomarini; Bertozzini; Cuoghi; Calabretti (81’ Dembacaj); Formato (79’ Tzvektov); Zampino (63’ Leonardi); Mhadhbi. All. Gallicchio.

Reti: 95’ Bruschi

Note: Ammoniti: Cavalli (F); Cuoghi (B); Bertozzini (B)

Recupero: 1’ e 5’