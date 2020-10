Al De Benedetti in palio un posto alla final four tricolore under 15

La stagione biancorossa del batti e corri si chiude con un appuntamento di prestigio, ospitato al diamante De Benedetti. Con l’organizzazione logistica del Piacenza Baseball è in programma domani, sabato, uno dei quattro concentramenti U15 validi per qualificare le quattro squadre che potranno disputarsi il titolo italiano di categoria.

In campo Brescia, Red Clay Castellamonte (TO) e Cairese (SV). E non è affatto casuale che sia Piacenza ad ospitare l’evento in quanto nella formazione lombarda giocano cinque atleti in prestito dal settore giovanile biancorosso.

Andrea Albasi (quest’anno per lui anche l’esordio in serie B con 8 presenze), Matteo Berretta, Tommaso Gerardi, Riccardo Lovattini ed Andrea Pancini inseguiranno il sogno della Final Four con i colori della Leonessa e potranno farlo sul diamante di casa.

Il programma prevede gara1 alle 10,30 tra Brescia e Cairese, a seguire la perdente contro Red Clay e la vincente ancora contro i piemontesi con una spazio di mezz’ora tra una partita e l’altra. Brescia è arrivata a questo traguardo dominando il girone lombardo ed i pronostici non la tagliano affatto fuori da una possibile qualificazione. Gli altri concentramenti sono in programma a Godo (RA) tra Bizantina, Senago (MI) e Cupramontana (AN), a Cervignano del Friuli (UD) con Cervignano, Sanbonifacese (VR) e Oltretorrente (PR) e a Nettuno con Lions, Grosseto e Kings Rivello (PZ).

Sempre sabato altri due atleti piacentini inseguiranno una Final Four giovanile ma a livello U18. Davide Casana e Simone Sanna, che fanno parte del roster della prima squadra del Piacenza, saranno a Rimini in prestito all’Oltretorrente Parma con il quale hanno parallelamente disputato il campionato U18. In riva all’Adriatico se la vedranno dapprima contro gli Staranzano Duks (UD) ed in caso di vittoria contro la vincente di Torre Pedrera (RN)- Fovea Embers Foggia.