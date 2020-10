Al via corso triennale di storia dell’arte con il prof Malinverni

Si terrà a Piacenza un nuovo corso triennale di storia dell’arte, per andare incontro a quanti non hanno potuto – a causa delle restrizioni del Covid – iscriversi alle lezioni tenute dal professor Alessandro Malinverni all’istituto Gazzola. Aperto a tutti, il corso si svolgerà con lezioni frontali e l’ausilio didattico di un manuale.

Le lezioni si svolgeranno il martedì, dalle 21 alle 22 e 15, da ottobre ad aprile. Le date delle prime dieci lezioni sono: ottobre 13, 20, 28; novembre 3, 10, 17, 24; dicembre 1, 8, 15. In caso di lockdown o quarantena le lezioni saranno tenute su una piattaforma informatica tra le più diffuse (come skype). Il corso si svolgerà a Piacenza, in un ambiente attrezzato con videoproiettore e telo. Verranno osservate tutte le norme di sicurezza: misurazione della temperatura all’ingresso, utilizzo di mascherina e di gel per le mani, possibilità per ciascuno di igienizzare la propria sedia con carta e detergente apposito.