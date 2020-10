Al via le iscrizioni fuori termine agli asili nido comunali, convenzionati e al servizio Edugate

Saranno accolte a Piacenza a partire da lunedì 26 ottobre, le iscrizioni fuori termine agli asili nido comunali e convenzionati (fascia 0-3 anni) e al servizio educativo Edugate per i bambini di età compresa tra 1 e 6 anni.

Ai primi, sia per le strutture a tempo pieno, sia per l’orario part-time, possono accedere i bambini nati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 maggio 2020, mentre il polo educativo di via Sbolli può accogliere i nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2019. “La riapertura delle iscrizioni – rimarca l’assessore all’Infanzia Federica Sgorbati – è una misura ulteriore per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, la rete educativa dei nidi e del polo Edugate ha dimostrato efficienza sia nell’organizzazione delle cosiddette sezioni bolla, che limitano i contatti interpersonali tra gruppi ristretti e omogenei di bambini, sia nel rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza e prevenzione, in un contesto protetto di socializzazione e condivisione”.

Saranno ammesse unicamente le nuove domande di iscrizione, mentre non potranno essere prese in considerazione richieste non rispondenti ai requisiti, trasmesse da parte di chi ha presentato un ritiro – rinunciando, pertanto, al posto già assegnato – né da parte di chi è attualmente in lista d’attesa per l’ammissione a un asilo nido o al servizio Edugate. Le domande saranno accettate in base all’ordine di arrivo, tenendo conto dell’effettiva disponibilità di posti, senza procedere a graduatorie basate sul punteggio. Le iscrizioni potranno essere effettuate unicamente on line, collegandosi al portale https://piacenza.ecivis.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Nidi ai numeri 0523-492509/492577 o scrivere a nidi.infanzia@comune.piacenza.it.