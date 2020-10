Alla scoperta dei sotterranei di Palazzo Farnese, due sabati di visite guidate

Sabato 10 e 17 ottobre 2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza – in concertazione con il Comune di Piacenza e i Musei Civici di Palazzo Farnese – nell’ambito del Piano di Valorizzazione MiBACT 2020 promuove visite guidate presso i sotterranei dei Musei Civici di Palazzo Farnese, dove è in corso di allestimento la nuova sezione archeologica romana della città.

Marco Podini, insieme a Micaela Bertuzzi e Mariarosa Lommi, archeologhe dell’Associazione Arti e Pensieri, condurranno i visitatori attraverso le sale sotterranee del palazzo, raccontando come queste verranno allestite ed illustrando il progetto espositivo. Sarà anche l’occasione per presentare ai partecipanti il lavoro svolto negli ultimi quattro anni per selezionare, restaurare e studiare i materiali archeologici, perlopiù inediti e mai esposti sino ad ora, che andranno a formare la nuova collezione archeologica e a raccontare più di settecento anni di storia della città di Piacenza, dalla sua fondazione nel 218 a.C. all’Alto Medioevo.

INFO VISITE – Le visite, previste nei giorni di sabato 10 e sabato 17 ottobre e con partenza dal cortile interno di Palazzo Farnese, si svolgeranno in tre turni distinti, secondo il seguente orario: primo turno: partenza ore 10:00; secondo turno: partenza ore 10:40; terzo turno: partenza ore 11:20. Per info e prenotazione fino a esaurimento posti, scrivere a: sabap-pr.eventi@beniculturali.it