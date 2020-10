Alla scoperta di Bobbio e Monticelli nelle Giornate FAI d’Autunno

A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani che, con la collaborazione delle Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione, scenderanno in piazza per “seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura italiano e accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati in tutte le regioni: un caleidoscopio di meraviglie nella proposta effervescente del FAI e dei suoi delegati che reagiscono con ancor più energia e impegno, positività ed entusiasmo al periodo difficile che l’Italia sta attraversando.

Nel Piacentino il FAI porterà alla scoperta di Bobbio e Monticelli con itinerari culturali aperti a tutti e visite esclusive per gli iscritti FAI o chi si iscriverà in loco (LA LOCANDINA CON GLI APPUNTAMENTI). Sarà possibile prenotare la propria visita, fino ad esaurimento posti, esclusivamente online sul sito www.giornatefai.it. Al momento della prenotazione sarà richiesto un contributo a sostegno delle attività di restauro, tutela, valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano in cui il FAI si impegna da 45 anni. Le visite si svolgeranno anche in caso di maltempo. Le visite FAI sono accreditate presso l’Ordine Architetti PPC di Piacenza e verrà rilasciato 1 credito formativo ad ogni architetto che parteciperà ad ognuna delle visite guidate.