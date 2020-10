Allarme per un 36enne scomparso da casa. Trovato dopo le ricerche dei carabinieri

Un uomo di 36 anni piacentino si era allontanato dalla sua abitazione dopo un diverbio per futili motivi con i propri familiari. I carabinieri lo cercano per alcuni giorni fino alla ricomparsa.

A seguito della scomparsa, il 10 ottobre la sorella ed il fratello si erano recati presso la stazione dei carabinieri di Piacenza Principale per segnalarne l’allontanamento. L’uomo si era allontanato volontariamente, a bordo della sua auto, con bancomat e carta di credito, facendo perdere le proprie tracce. Aveva con sé il cellulare, che poteva servire per rintracciarlo, ma risultava spento. Sono scattate così le ricerche a largo raggio, anche negli ospedali, nei dormitori, in alberghi, utilizzando inoltre le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona, per cercare qualche indizio utile. Per cercare di ricostruire i movimenti del 36enne, sono stati anche richiesti alcuni accertamenti su eventuali prelievi al bancomat e transiti autostradali dell’autovettura che aveva in uso.

Vettura che, nella serata del 15 ottobre, è stata ritrovata chiusa e regolarmente parcheggiata in città nei pressi di via Emilia Parmense. Insieme alla sorella del giovane i carabinieri hanno suonato i citofoni delle abitazioni nelle vicinanze dell’auto. Ma del 36enne nessuna traccia. All’alba del mattino seguente il lieto fine: la sorella, transitando nel luogo dove era parcheggiata l’auto, ha incontrato il fratello avvisando subito del ritrovamento i carabinieri che lo stavano ancora cercando. Il 36enne non ha fornito spiegazioni in merito al suo allontanamento e, provato e stanco, è rientrato volontariamente a casa in buone condizioni di salute.