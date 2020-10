Allerta meteo nel piacentino, raffiche di vento oltre i 100 km orari. Scuole chiuse a Farini e Ferriere

E’ alta l’attenzione nel piacentino dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di venerdì 2 ottobre causa maltempo: codice rosso per il rischio vento nei comuni di Ferriere, Ottone, Zerba, Cerignale, Coli e Corte Brugnatella e codice arancione per il rischio idrogeologico e temporali forti in vaste aree della provincia. A Farini e Ferriere è stata disposta la chiusura precauzionale delle scuole.

Nel pomeriggio di giovedì, convocata d’urgenza dal Prefetto di Piacenza Daniela Lupo e coordinata dal Vice Prefetto Vicario, si è tenuta in videoconferenza una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) che ha visto la partecipazione anche dell’Assessore regionale Irene Priolo, oltre ai Sindaci dei comuni della provincia di Piacenza, al dirigente del Servizio Viabilità della Provincia, ai rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di Anas Bologna, di Aipo, dei gestori dei servizi di pubblica utilità (Enel, Tim, Vodafone, etc.), del Consorzio di Bonifica e dell’Agenzia regionale per la protezione civile.

“La riunione – fa sapere la Prefettura – è stata finalizzata a sensibilizzare ulteriormente tutti i comuni del territorio, in particolare quelli interessati dall’allerta rossa per vento che si prevede possa configurarsi anche con raffiche oltre i 100 km orari, non solo puntuali ma con durata significativa. In considerazione di ciò è stata chiesta assicurazione dell’attivazione del COC (centro operativo comunale) in tutti i casi di allerta rossa e arancione e di aver posto in campo ogni azione utile per ridurre i possibili rischi per l’incolumità di beni e persone. È stato poi chiesto ai sindaci di valutare puntualmente le azioni previste dalla direttiva allertamento anche dando adeguata informazione alla cittadinanza”.

Tutti i comuni con allerta rossa hanno comunicato l’attivazione del COC, mentre quelli con allerta arancione, in base alla propria pianificazione comunale valuteranno l’attivazione, seppur eventualmente in forma ridotta; nei Comuni di Farini e Ferriere è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura delle scuole. “Prosegue – conclude la Prefettura – un attento monitoraggio da parte di tutte le componenti; venerdì mattina è in un programma una nuova riunione del CCS per fare il punto della situazione”.