Allerta meteo ‘rossa’ per forte vento e temporali in montagna. Lo comunica la Regione Emilia Romagna.

Lo stato di attenzione inizia da mezzanotte del primo ottobre.

Allerta ‘arancione’ per temporali e possibilità di esondazioni e smottamenti in tutta la provincia di Piacenza, mentre l’allerta diventa ‘rossa’ sui rilievi e in montagna, dove sarà il forte vento a creare non pochi problemi.