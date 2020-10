Alunna positiva al “Volta” di Castello, negativi i test su compagni di classe e insegnanti

Sono risultati tutti negativi i test effettuati finora sugli alunni del liceo Volta di Castel San Giovanni (Piacenza) dopo il caso di positività di una studentessa rilevato martedì sera.

A darne notizia l’Ausl di Piacenza. Secondo quanto emerso, la ragazza, rientrata dall’estero, pur essendo in isolamento aveva invece frequentato alcune lezioni presso il liceo. Alla notizia della positività erano scattati i controlli: visti gli esiti non è stato disposto nessun isolamento per la classe e gli insegnanti.