“Anni di incuria” l’accusa dei sindaci e Castelli annuncia “Cerignale si costituirà parte civile”

Così interviene il sindaco di Cerignale Massimo Castelli, dopo il vertice in Prefettura. “Le parole del ministro ci hanno confortato, non ho elementi tecnici per giudicare i tempi. Sei mesi per un ponte provvisorio però sono tanti per la valle – afferma -. La perplessità che ho io sulla nomina del commissario è che sia un esponente dell’Anas, che è l’ente responsabile della mancata manutenzione di questa strada per tanti anni. E’ venuta meno la fiducia nell’Anas che non ha saputo ammodernare la strada e forse ci considerano di serie B, spero vivamente che la politica del Ministro superi questa situazione per la valle. Sono anni e anni che lamentava la pericolosità della strada nella parte alta, dove il manufatto è simile a Ponte Lenzino. Siamo a rischio di ulteriori cadute se non ci sono interventi rapidi, rischiamo che ci siano altri crolli. L’incuria di Ponte Lenzino è visibile dalle piante che crescono sulle pile del viadotto. Non è accettabile e spero che la magistratura faccia il suo corso e sono certo che la mia comunità si costituirà parte civile”.

“Questo è il risultato di anni di incuria e di manutenzione fatta in un certo modo – commenta Mauro Guarnieri, sindaco di Corte Brugnatella -. Ho chiesto al Ministro e agli assessori che i tempi siano rispettati, ci dicono che servono 6 mesi e vogliamo che i 6 mesi siano rispettati. Vogliamo che i nostri cittadini abbiamo lo stesso diritto alla mobilità di quelli della pianura”.