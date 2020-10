Annullata a Pontenure la serata e la mostra dedicata ai profughi

In base alle recenti disposizioni del Governo per contenere la diffusione del coronavirus, è stato annullato l’evento “E se accadesse a me? Profughi e rifugiati”.

L’iniziativa, organizzata da “Resq-People Saving People” e “Humiltas”, era in programma nella serata del 19 ottobre al Cinema Omi di Pontenure, con l’inaugurazione della mostra fotografica curata dalla giornalista Maria Vittoria Gazzola, di ritorno dall’isola di Lesbo. Gli organizzatori stanno valutando la possibilità di riproporre via streaming l’evento nella prossima settimana.