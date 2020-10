Arriva dagli Usa Salvatore Esposito, rinforzo a centrocampo del Fiorenzuola

Il Fiorenzuola comunica di aver tesserato ufficialmente per la rosa di Serie D il centrocampista Salvatore Esposito, classe 2001.

Da settimane aggregato alla prima squadra durante gli allenamenti di Mister Tabbiani e del suo staff, per Esposito è arrivato ufficialmente il transfer da parte degli Stati Uniti d’America, dove da luglio 2018 era tesserato presso i New York Red Bull. Dotato di grande intensità e buona tecnica, il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, sarà a disposizione già dalla partita di domenica pomeriggio con la Marignanese Cattolica, essendo partito con la squadra per il ritiro prepartita in quel di Rimini già da ieri pomeriggio.