Assigeco di nuovo in campo per la Supercoppa Centenario: al Palabanca arriva Withu Bergamo

“Mi aspetto da tutti i ragazzi un passo in avanti e la conferma dei buoni spunti che abbiamo rilevato contro Treviglio”. Così coach Stefano Salieri inquadra il secondo impegno di Supercoppa Centenario che domenica 18 ottobre (palla a due alle ore 18 al PalaBanca) opporrà i biancorossoblu dell’Assigeco Piacenza alla Withu Bergamo.

“Manca un mese all’inizio del nostro campionato – continua il coach – e quello che vorrei vedere è un miglioramento nella fluidità del gioco. Mi piacerebbe che tutti fossero maggiormente coinvolti durante tutto l’arco della partita e non solo a sprazzi”. Nella prima giornata di Supercoppa la Withu Bergamo ha ceduto il passo all’Urania Milano. Ecco come il tecnico biancorossoblu fotografa i prossimi avversari: “Si tratta di una squadra con caratteristiche opposte alla Treviglio che abbiamo incontrato domenica scorsa. Hanno un peso importante sotto canestro con un uomo di esperienza come Easley e due giocatori di sicuro affidamento come Masciadri e Pullazi”.

“Sarà quindi un ulteriore banco di prova per tutto il gruppo e non solo per il reparto lunghi, oltre che l’occasione per dare minuti di gioco ai giovani che possono diventare importanti nel nostro contesto. Li vedo in costante crescita durante gli allenamenti e affrontare una squadra esperta e profonda come Bergamo sarà anche per loro una buona occasione per migliorare”.