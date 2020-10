Assigeco verso il match contro Urania Milano. Coach Salieri “Bel banco di prova”

“La partita contro Milano per noi rappresenta un bellissimo banco di prova, perché è un’avversaria molto quotata. Veniamo da una buona settimana di allenamento, nonostante qualche acciacco, ma soprattutto dai progressi che abbiamo dimostrato nella gara contro Bergamo”.

Così coach Stefano Salieri presenta la gara che domenica 25 ottobre (palla a due alle 18) vede opposta l’Assigeco Piacenza all’Urania Milano sul parquet del PalaBanca. Nell’ultimo turno di Supercoppa, l’Urania ha dilagato contro Treviglio. Ecco come il tecnico dell’Assigeco presenta i prossimi avversari biancorossoblu: “Incontriamo una squadra che ha fatto percorso netto in questa competizione e che si è già dimostrata come una delle favorite del nostro girone. Ad un nucleo portante che già aveva fatto bene l’anno scorso ha inserito un giocatore del valore e della caratura di Bossi e uno esperto come Raspino. E’ una squadra completa, forte fisicamente, che ha tanta esperienza e tiratori importanti, oltre ad un asset di gioco già consolidato: li incontreremo alla prima giornata di campionato e dunque sarà interessante per noi valutare a che punto siamo nei loro confronti a tre settimane dalla giornata d’esordio in stagione regolare”.