“Attenzione alle mail truffa per l’indennità Covid dell’Inps”

La Direzione Inps della Provincia di Piacenza avvisa che sono pervenute segnalazioni di truffa nei confronti degli utenti in attesa dell’indennità COVID-19.

In pratica arriva una mail in cui viene annunciato l’arrivo di un bonifico, con un link al quale accedere per aggiornare dati anagrafici e coordinate bancarie.

“Si invita – scrive Inps – ad ignorare tutte le email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Istituto. L’INPS non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili. Tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili accedendo al portale istituzionale”.