“Attivare subito sostegni economici agli operatori colpiti dalla stretta delle misure anticovid”

“Lo scontro sociale non risolve i problemi: attivare da subito adeguati sostegni economici agli operatori colpiti dalla stretta delle misure anticovid”.

E’ il pensiero – affidato ad una nota – del Pd provinciale di Piacenza. “Il momento drammatico che stiamo attraversando – si legge – può essere superato solo se si ritrova lo spirito solidale dei mesi scorsi e se si mantengono lucidità e sangue freddo. La credibilità delle Istituzioni a partire dal Governo nazionale, in un frangente così drammatico si gioca sulla capacità di sostenere concretamente i sacrifici che alcuni più di altri dovranno affrontare, assumendo se possibile anche adeguate modifiche a quanto già deciso tenendo conto della necessità di colpire gli assembramenti e chi non rispetta le misure anticovid, non le attività in quanto tali, ciò vale per lo sport e le attività culturali così come per la ristorazione ed i pubblici esercizi. Tutto questo prendendo le distanze da inutili e strumentali polemiche che rischiano di fomentare un pericoloso scontro sociale”.

Il Pd di Piacenza “comprende lo sconforto di chi è colpito dalle ultime decisioni del Governo. Obiettivamente in alcuni casi, le restrizioni non risultano pienamente coerenti tra loro e con le richieste dei Governi regionali, ma ciononostante questo è il momento della responsabilità e della coesione a tutti i livelli singoli e collettivi. Esprimiamo quindi la più totale solidarietà nei confronti di chi si appresta a vivere settimane difficilissime. E’ indispensabile continuare a tenere la guardia alta contro la diffusione del contagio da Covid: il fatto che la sanità a livello locale stia reggendo alla recrudescenza della pandemia, anche grazie agli investimenti fatti per adeguarla alle nuove esigenze, non ci deve far pensare che la nostra realtà sia ormai al sicuro”.

“Riteniamo pertanto – concludono – che ai nuovi provvedimenti debbano corrispondere rigorosi controlli e la certezza di ristori economici adeguati e tempestivi così come il Governo si è formalmente impegnato con provvedimenti concreti con il sostegno di persone e imprese per 5 miliardi”.