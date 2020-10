“Aumentati gli spazi sosta per i bus, ma sempre occupati dalle auto”

“La giunta comunale si vanta tanto di aver aumentato i posti bus, ma se questi sono sempre, sempre, sempre, occupati da auto e mai sanzionati dai vigili…”

E’ la segnalazione di un lettore che denuncia (con l’immagine che pubblichiamo) i parcheggi selvaggi in via IV Novembre a Piacenza, davanti a Palazzo Cheope. “E comunque – aggiunge – in ogni via della città vi sono decine, se non centinaia di infrazioni, sempre non punite”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it