Bakery Basket “Sospese le attività del settore giovanile, allenamenti on line”

La Bakery Basket Piacenza comunica che in seguito al nuovo Dpcm, diffuso Domenica 25 ottobre, le attività in presenza presso le strutture sportive legate al settore giovanile e minibasket sono temporaneamente sospese.

“La nostra attività non si ferma – fa sapere la società in una nota -. Saranno riattivati e continuano senza nessuna interruzione gli allenamenti online per tutto il settore giovanile e minibasket, come già sperimentato con successo nel mese di marzo, aprile e maggio. In questi mesi, tutte le norme igienico sanitarie previste dai protocolli della Federazione Italiana Pallacanestro sono state rispettate. E’ stato fatto un gran lavoro a tutela della sicurezza e della salute di tutti e gli investimenti di tempo ed economici sono stati rilevanti. Tutto lo staff Biancorosso si è dedicato con impegno e dedizione per rispettare le regole imposte dalle varie direttive ministeriali e per poter soddisfare al meglio i nostri atleti permettendogli di praticare la loro passione sportiva in sicurezza”.

“La speranza, e anche la nostra convinzione, è che sarà una sospensione momentanea e che potremo tornare presto sul campo. Seguiranno aggiornamenti sui nostri canali e sul sito ufficiale” conclude la società.