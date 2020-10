Banca di Piacenza e Arca Fondi SGR ancora insieme nel progettare per la propria clientela il passaggio fra generazioni

L’esigenza e la necessità sempre più sentita dei nostri clienti di essere supportati nella scelta del percorso migliore che coinvolge due (se non 3) generazioni del passaggio dei patrimoni (finanziari, immobiliari o aziende) ci ha spinto ad esplorare soluzioni innovative e capaci di affrontare il tema a tutto tondo.

Un progetto che vede in campo le migliori professionalità della Banca unitamente ad Arca Fondi SGR ed un consulente esterno con la più ampia e longeva esperienza nel settore come Kleros. La distintività di questo progetto secondo il Vice Direttore Generale di Banca di Piacenza Pietro Boselli – che vede trattare un tema diffuso e ampiamente dibattuto fra gli operatori e foriero di numerosi convegni o incontri con la clientela – è nell’aspetto pratico, nella copertura dei servizi, nella realizzazione di prodotti finanziari dedicati di Arca Fondi SGR che prevedono un bonus immediato (1,5%), un ampio percorso formativo ed una piattaforma informativa/informatica leader di mercato.

In concreto il cliente (che per noi attraversa 2 o 3 generazioni come nonno-papà-figlio) viene accompagnato e tenuto per mano in questo percorso che si pone l’obiettivo di porre in essere un pacchetto fra le migliori soluzioni (finanziari, fiscali, legali, ecc.) agendo in maniera preventiva (e quindi tempestiva). Per fare ciò si è investito sull’aspetto più importante per il successo dell’iniziativa che sono le nostre risorse umane coinvolte sia a livello di Direzione Generale, sia a livello territoriale con un percorso formativo ad hoc e l’utilizzo esterno di professionalità con esperienza specifica e consolidata.

ArcaBP_Multistrategy