Barale (VO2 Team Pink) trionfa nella cronoscalata di Trontano: titolo regionale piemontese

Week end ricco di soddisfazioni per il VO2 Team Pink, protagonista su più fronti in ambito ciclistico giovanile femminile.

Domenica a Trontano (Verbano Cusio Ossola), la Junior “beniamina di casa” Francesca Barale – che da quest’anno difende i colori del sodalizio piacentino – ha vinto la cronoscalata di categoria, precedendo la bergamasca Greta Tebaldi (Eurotarget Bianchi Vittoria) e Monia Garavaglia (Racconigi Cycling Team) e conquistando il titolo di campionessa regionale piemontese di specialità. Ai piedi del podio, un’altra “panterina”, la milanese Aurora Mantovani, quarta. In contemporanea, a Ladispoli (Roma) la torinese Martina Sanfilippo (classe 2004) ha debuttato di fatto nella categoria Juniores nella terza tappa del Giro d’Italia Ciclocross partecipando alla corsa per Donne Open. Per lei, diciannovesimo posto assoluto e ottava piazza per Donne Juniores.

Sabato, invece, il VO2 Team Pink aveva applaudito la “panterina” classe 2007 Marcella Orlandini che negli Stati Uniti a Reddick ha conquistato il titolo su strada Donne (Junior per il regolamento a stelle e strisce) 13-14 anni. Per lei, la maglia di Florida State Champion al termine della corsa dove ha pedalato con la casacca VO2 Team Pink. Marcella è nata a New York, all’età di 5 anni si è trasferita a Reggio Emilia e dal mese scorso è tornata con la famiglia negli Stati Uniti.

Risultati

Cronoscalata Donne Juniores Trontano: 1° Francesca Barale (VO2 Team Pink) 4 chilometri 600 metri in 12 minuti 36 secondi, media 21,882 chilometri orari, 2° Greta Tebaldi (Eurotarget Bianchi Vittoria) a 25 secondi, 3° Monia Garavaglia (Racconigi Cycling Team) a 48 secondi, 4° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) a 1 minuto 44 secondi, 5° Prisca Savi (Scv Bike Cadorago) a 2 minuti 23 secondi, 6° Alice Capretti (Soprazzocco Progetto Ciclismo) a 2 minuti 51 secondi, 7° Erika Simonelli (GB Junior Team Piemonte) a 4 minuti 31 secondi.