Basket, scatta l’ora del derby di Supercoppa: Pallacanestro Fiorenzuola ospita Bakery

Domenica 25 ottobre 2020 alle ore 18 in un PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda a porte chiuse sarà tempo della terza giornata Supercoppa Centenario Old Wild West LNP.

Ospite dei Fiorenzuola Bees, nel primo incrocio-derby di stagione, sarà la corazzata Bakery Pallacanestro Piacentina, squadra da anni nelle zone nobili della classifica di Serie B con una stagione anche in LegaDue.

In quella che a tutti gli effetti potrebbe essere una sfida da ”Davide contro Golia”, i gialloblu di coach Galetti arrivano alla partita con una sempre crescente esperienza in categoria nonostante le sconfitte di misura prima con Vigevano e poi con Pavia che li hanno estromessi prematuramente dalla competizione con 40 minuti di anticipo.

Dal canto proprio, Bakery Pallacanestro Piacentina arriva al PalaMagni forte di una rosa di primissimo piano nel Girone B di Serie B Old Wild West, capitanata da coach Federico Campanella, per la seconda stagione alla guida dei biancorossi.

I prossimi avversari di Fiorenzuola Bees non hanno potuto disputare la seconda giornata del Girone B di Supercoppa Centenario Old Wild West LNP a causa di problematiche Covid-19 riscontrate nella compagine di Vigevano, mentre all’esordio avevano regolato per 76-83 la Riso Scotti Omnia Basket Pavia vista nell’ultimo weekend in terra valdardese.

Nella gara in terra pavese, per la Bakery Piacenza è stata evidente la distribuzione di tiri nelle tante frecce all’arco di coach Campanella, tra cui ha spiccato la prova di Vico, con 20 punti e un importante 8/11 dal campo.

Fiorenzuola arriva alla gara con il dubbio sulle condizioni fisiche di capitan Maggiotto, uscito per un fastidio muscolare durante la gara con Pavia. I gialloblu vogliono ripartire migliorando il dato da 3 punti nelle prime giornate, con un 8/38 complessivo da 3 punti che vede un 21% come percentuale da implementare.

I Bees ripartono anche da un 58,2% complessivo da 2 punti che da fiducia allo staff fiorenzuolano capeggiato da coach Galetti.

Proprio Il coach dei gialloblu ha parlato prima del momento di forma dei gialloblu, poi della partita di domenica con la Bakery Piacenza.

”A mio avviso a livello di gioco abbiamo espresso qualcosa di meglio a Vigevano rispetto alla scorsa partita con Pavia; in quest’ultima invece abbiamo lottato parecchio rimanendo aggrappati ad una partita non consona alle nostre caratteristiche, segnando solo 62 punti. Domenica arriva al PalaMagni la Bakery Piacenza, squadra a mio avviso di grandissima caratura sia nel roster che nello staff tecnico. La ritengo una delle principali favorite per la vittoria del campionato. Noi non abbiamo nulla da perdere, sarà una sfida molto allenante e spero che sia allenante anche per Piacenza, perchè se lo sarà vorrà dire che avremo giocato molto bene. Il momento anche a livello sanitario non è facile, noi stiamo cercando di fare tutto il possibile a livello di sicurezza e speriamo di poter dimostrare che qualcosa ‘va avanti’ nonostante tutto”.