Big match al Palabanca, Gas Sales Bluenergy sfida Itas Trentino

Quarta giornata di campionato SuperLega Credem Banca e nuovo big match in programma al PalaBanca: la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, infatti, sarà impegnata domenica 11 ottobre alle ore 17 (Diretta RAI Sport) contro l’Itas Trentino.

L’importante vittoria conseguita in quel di Cisterna nel turno infrasettimanale è stata un’iniezione di fiducia ed energia per Clevenot e compagni che sono pronti ad affrontare un’altra corazzata tra le mura amiche del PalaBanca. In queste settimane si sono visti passi in avanti: i biancorossi hanno dimostrato di essere in crescita che però va confermata e migliorata come ha sottolineato anche coach Bernardi.

Anche per questa sfida il pubblico potrà accedere all’impianto: nella giornata di venerdì 9 ottobre, infatti, è stata concessa la deroga dalla Regione Emilia Romagna che permette l’ingresso nel limite del 15% della capienza della struttura. Terminata la prelazione per i sottoscrittori dell’abbonamento Plus, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che è aperta la vendita libera. Sarà possibile acquistare il biglietto presso le casse del PalaBanca oggi, sabato 10 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 19.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

per i sottoscrittori dell’abbonamento Base 14 euro

per chi non ha sottoscritto gli abbonamenti Base e Plus 25 euro

Alla seconda stagione alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Iacopo Botto sa bene che l’Itas Trentino è una delle favorite alla vittoria finale dello scudetto. Lo schiacciatore spezzino sottolinea la voglia proprio dei biancorossi di scendere in campo e mettere in difficoltà gli ospiti:

“Domenica affrontiamo Trento, una squadra molto forte e costruita per vincere lo scudetto. Arriveranno a Piacenza molto carichi e con la voglia di rivincita dopo le ultime due partite di campionato in cui sono incappati in due sconfitte. Noi dovremo cercare di giocare la migliore pallavolo possibile per metterli in difficoltà. Bisognerà stare attenti al loro servizio e esprimere il nostro miglior gioco”.

Reduce da due risultati negativi, con le sconfitte contro Verona e Civitanova, l’Itas Trentino vuole tornare alla vittoria e conquistare i 3 punti. Per questa sfida Angelo Lorenzetti dovrà fare ancora a meno dello schiacciatore Alessandro Michieletto, in quarantena causa positività al Coronavirus, ma potrà contare su tutti gli altri dodici effettivi della rosa.

STATISTICHE

Precedenti: 2 (2 successi Trento)

Ex: Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015-2016, Davide Candellaro a Trento nel biennio 2018-2019, Alberto Polo a Trento nel 2013/14, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018-19, Dick Kooy a Piacenza nel 2019/20

A caccia di record:

In Regular Season: Aaron Russell – 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Andrea Argenta – 11 punti ai 1500, Srecko Lisinac – 2 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino)

In carriera: Andrea Argenta – 7 punti ai 1600, Aaron Russell – 24 punti ai 1900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Nimir Abdel-Aziz – 2 muri vincenti ai 100, Simone Giannelli – 3 muri vincenti ai 300, Dick Kooy – 5 punti ai 1100, – 2 ace ai 100, Marko Podrascanin – 13 punti ai 3400 (Itas Trentino)

VADEMECUM DA SEGUIRE IN OCCASIONE DI DOMENICA 11 OTTOBRE.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di accesso e deflusso dalla struttura si invitano le persone a rispettare le indicazioni previste per il match in programma e seguire le linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo disposte dalla Regione Emilia Romagna con apposita ordinanza.

A supporto del pubblico sarà disponibile sia all’esterno sia all’interno della struttura una squadra specializzata di steward. Ogni spettatore deve portare con sé, insieme al biglietto, anche il modulo di autocertificazione no Covid.

In caso di famiglie è necessario anche il modulo di autocertificazione del nucleo familiare. Per consentire un regolare accesso al palazzetto ed evitare assembramenti sono previsti ingressi scaglionati da due varchi appositamente predisposti.

All’ingresso gli steward misureranno la temperatura corporea. Non è consentito l’accesso a chi ha una temperatura superiore ai 37.5°.

Orari accesso Foyer 1

ore 15.45-16.15 Lupi Biancorossi

ore 16.15-17.00 Tribuna Farnese

Orari accesso Foyer 2

ore 15.45-16.15 Curva Bovo e Po

ore 16.15-17.00 Tribuna Gotico

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso del palazzetto fino al momento del deflusso. La mascherina va tenuta anche durante la partita. Le informazioni relative al proprio posto in tribuna sono specificate sul biglietto.

All’interno del PalaBanca saranno allestiti percorsi specifici, riconoscibili da linee colorate, per muoversi in totale sicurezza e raggiungere la propria postazione.