Buon test contro il Gabbiano Mantova per la Canottieri Ongina (2-2)

Prosegue la crescita della Canottieri Ongina in vista del debutto di campionato in serie B maschile fissato per sabato 7 novembre.

Nei giorni scorsi, la squadra allenata da Mauro Bartolomeo ha sostenuto un allenamento congiunto a porte chiuse a domicilio del Gabbiano Mantova, con il test informale che si è concluso con il punteggio di 2-2. “Al di là del risultato – commenta coach Mauro Bartolomeo – c’è stata una crescita nel nostro gioco, in particolar modo in attacco e anche con qualche muro in più messo a segno. Inizialmente abbiamo faticato sul loro servizio in una palestra particolare, poi siamo cresciuti. E’ stato un test positivo dove ho alternato i due palleggiatori Kolev e Scrollavezza e dove nel complesso la squadra ha fatto vedere buone cose anche in difesa; per contro, dobbiamo migliorare in contrattacco”.

Venerdì alle 19,30 (inizio riscaldamento) al palazzetto di Monticelli la Canottieri Ongina sosterrà un nuovo allenamento congiunto a porte chiuse, questa volta ospitando la Wimore Energy Volley Parma già sfidata informalmente nelle scorse settimane al PalaRaschi in terra ducale.

GABBIANO MANTOVA-CANOTTIERI ONGINA 2-2

(25-18, 22-25, 25-20, 21-25)

GABBIANO MANTOVA: Peslac 16, Zanini 4, Bigarelli 16, Gola 10, Amouah 10, Sasdelli, Catellani (L), Pedroni 1, Man 4, Cordani, Squarzoni 1, Artoni. N.e.: Lorenzi, Viviani (L). All.: Guaresi

CANOTTIERI ONGINA: Caci 19, Amorico 10, Miranda 9, De Biasi 4, Fall 8, Kolev 1, Scrollavezza 1, Msatfi 3, Perodi, Ousse 4, Paratici, Cereda (L), Rossi (L). All.: Bartolomeo