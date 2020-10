Buon test per la Canottieri Ongina a Crema: 2-2 con l’Imecon

Inizia con un pareggio informale (2-2) la serie degli allenamenti congiunti a porte chiuse svolti dalla Canottieri Ongina, formazione piacentina che militerà nel campionato di serie B maschile dove è stata inserita nel girone E con squadre emiliano-romagnole.

Nei giorni scorsi, la compagine allenata da Mauro Bartolomeo si è testata a Crema con l’Imecon, formazione lombarda di pari categoria e inserita nel raggruppamento C. Nell’occasione, il tecnico dei gialloneri ha ruotato gli effettivi a disposizione, raccogliendo buoni segnali dal gioco di squadra a maggior ragione in un periodo iniziale dovel a parte fisica ha predominato in termini di lavoro su quella tecnica. Il prossimo test informale sarà a Parma,slittando da lunedì 12 a martedì 13, sempre ospiti del Wimore Energy, compagine poi compagna di viaggio anche in campionato.