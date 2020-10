Cade da un container, infortunio a Vigolzone

Infortunio sul lavoro in un’azienda di Vigolzone, nella mattinata di sabato 24 ottobre.

Un uomo è caduto all’interno di un container nel cortile di una ditta. Si tratta di un 42enne di nazionalità straniera. Ancora da chiarire le circostanze dell’incidente, sul posto sono giunti i carabinieri per eseguire i rilievi. Il ferito è stato soccorso dai sanitari della Pubblica S. Agata e dall’auto medica del 118: è stato condotto in ospedale in condizioni serie.