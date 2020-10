Cade dal balcone di casa, trasportato in volo a Parma

Sono gravi le condizioni di un uomo che sarebbe caduto dal balcone della propria abitazione ad Alseno (Piacenza).

Il fatto, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, è accaduto intorno a mezzogiorno di lunedì 12 ottobre: l’uomo è caduto nel cortile dell’abitazione, dopo un volo di circa tre metri: è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Cadeo, intervenuta insieme all’autoinfermieristica del pronto soccorso di Fiorenzuola; attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma (nella foto). Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito in volo all’Ospedale Maggiore: non si troverebbe in pericolo di vita.

Dell’esatta ricostruzione dell’episodio si stanno occupando i carabinieri del radiomobile di Fiorenzuola. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Alseno.