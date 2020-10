Cala il sipario su “Antichi Organi”: due concerti nel weekend a San Polo e Agazzano

La 33esima edizione della rassegna “Antichi Organi. Un Patrimonio da salvare” si avvia alla conclusione, con gli ultimi due concerti – in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre – che andranno in scena presso i comuni di San Polo e Agazzano. Si parte sabato 17 ottobre, ore 21, a San Polo, presso la Chiesa di San Paolo Apostolo, con il concerto che vedrà protagonisti il soprano Martina Parravano e Alessandro Alonzi all’organo.

Martina Parravano – Intraprende gli studi del canto giovanissima e si diploma in canto lirico nel 2011, presso il conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila. Successivamente inizia il perfezionamento sotto la guida del maestro Michela Sburlati. Ha partecipato a diversi concerti come solista, con orchestra e con pianoforte, riscuotendo grande successo critica e pubblico, in Italia e all’estero (si segnalano in particolare le tourneé con l’Orchestra “Emozioni in Musica”). Si è esibita, inoltre, in diversi festival in duo con l’organista Alessandro Alonzi: si menzionano tra gli altri i concerti tenuti in Spagna (Fuente el Sol, Valladolid), Venezia (Chiesa di San Trovaso), Modena, Vasto (Abruzzo) e diversi altri nelle Marche e nel Lazio. Ha frequentato diverse masterclass, l’ultima delle quali con il soprano Mietta Sighele. Contestualmente agli studi musicali, si è laureata nel 2013 in “Lingua e Letteratura straniera” presso l’Università degli Studi de L’Aquila, specializzandosi in francese e spagnolo

Alessandro Alonzi(Sora, 1988) – E’ attivo come direttore, organista, korrepetitor e direttore di coro. Diplomato organo e composizione organistica con il massimo dei voti, specializzato in organo ad indirizzo solistico con lode. Ha conseguito inoltre la laurea con il massimo dei voti e la lode in Direzione d’orchestra sotto la guida del M° Bufalini e la laurea magistrale in Filologia Classica con il massimo dei voti e la lode. In qualità di direttore si è esibito alla guida dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, dell’Orchestra da Camera della Marsica e di altre realtà sinfoniche, dirigendo nel campo sinfonico, operistico e sacro. E’ stato selezionato come allievo attivo dell’Accademia di alto perfezionamento in Direzione d’Orchestra per opera presso il teatro Coccia di Novara, per l’anno 2018/2019. Come korrepetitor collabora costantemente con realtà come il MusicFest (Perugia) in qualità di assistente (m° Uriel Segal, m° Ethan Schmeisser tra gli altri), esibendosi in Italia ed all’estero e lavorando con cantanti di spessore internazionale quali: J. Larmore, E. Mei, M. Sburlati, B. Praticò tra gli altri.

Si è formato come organista tra i conservatori di L’Aquila ed Amsterdam (M° J. Van Oortmerssen) e frequentando masterclass con i più importanti organisti del panorama internazionale (W. Zerer, M.Haselbock, L. Thamminga, J.D. Christie, M.Imbruno, A.Pauw ecc.). Secondo premio con menzione d’onore al ‘Premio delle Arti’ nel 2012, terzo premio al X concorso internazionale organistico (Fano Adriano, 2014). Ha tenuto concerti in Italia ed Europa (Nieuwe Kerk, Amsterdam; Orgel Park, Amsterdam; Grote Kerk, Alkmaar; Valladolid e Nava del Rey, Spagna; Lens, Francia ecc.). Ha suonato come solista e con orchestra, invitato da prestigiose istituzioni quali: Accademia Italiana di Organo (Pistoia), Reate Festival (Rieti), Associazione A. Marcello (Venezia), Festival di Modena e dell’Emilia Romagna (Modena), Accademia organistica Elpidiense (Fermo), “Festival Sanctae Juliae” (Livorno), Solisti Aquilani (L’Aquila) e molte altre.

Domenica 18 ottobre presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Agazzano calerà il sipario sulla edizione 2020 di “Antichi Organi”. Il concerto in programma è quello che vedrà esibirsi il “Duo Les Brumes”, con Enea Luzzani al flauto e Tommaso Maria Mazzoletti all’organo.

Enea Luzzani, nato nel 1993, ha intrapreso lo studio del flauto fin da giovanissimo. Si è diplomato nell’Ottobre 2009 sotto la guida della prof.essa R. Montrucchio presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara col massimo dei voti e la lode e si è in seguito perfezionato con M. Marasco a Firenze e A. Oliva a Roma e Lugano, dove ha conseguito nel Giugno 2017 il Master of Arts in Music Performance. Ha vinto premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali si ricordano i seguenti: Concorso Flautistico Nazionale “E.Krakamp 2014”, Concorso Internazionale “Crescendo 2014”, Concorso Internazionale “Riviera Etrusca”, Concorso Internazionale “Rovere d’Oro”, Concorso Internazionale “Nuovi Orizzonti-Città di Arezzo”, Concorso Nazionale di Giussano, Concorso “Borse di Studio Gazzelloni 2012”. Fa parte del Duo “Les Brumes” (flauto e organo) con T. Mazzoletti e dell’Orchestra di flauti “Zephyrus”, coi quali si esibisce regolarmente in Italia e in Europa. Ha collaborato con l’orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera, l’orchestra Sinfonica “Città di Magenta”. E’ docente titolare della cattedra di flauto traverso presso il Liceo Musicale “Veronica Gambara” di Brescia dal Settembre 2017.

Tommaso Maria Mazzoletti è un concertista, organista e direttore artistico. Nato a Novara nel 1991, inizia al pianoforte la sua formazione e scopre la sua vera vocazione per l’organo all’età di 12 anni. Il suo percorso di studi comincia nella sua città e prosegue al Conservatorio “Ghedini” di Cuneo nella classe di Organo e Composizione Organistica di Massimo Nosetti, dove si diploma con il massimo dei voti. Segue un periodo di sperimentazione e dopo aver studiato con Emanuele Vianelli e Fausto Caporali, prosegue il suo percorso in Francia con Pierre Meà. Nel 2016 consegue il “Master en interprétation musicale – Concert” alla Haute Ecole de Musique di Ginevra, sotto la guida di Alessio Corti, per poi concludere il suo percorso alla Haute Ecole de Musique di Losanna, con Jean-Christophe Geiser, nel prestigioso ambito “Master en interprétation musicale spécialisée – Soliste”.

Dopo un’esperienza decennale come organista all’Abbazia di San Nazzaro Sesia e alla Cattedrale di Vercelli, Tommaso nel 2016 vince il concorso da organista titolare agli organi dei templi protestanti riformati di Gland e Vich, nel Canton Vaud. Al Tempio di St.Paul di Gland sta curando la costruzione di un nuovo organo Brondino-Vegezzi-Bossi da lui progettato. Nel 2017 in collaborazione con il pastore Andrè Sauter, fonda l’associazione “Orgue en Jeux” di cui è presidente e direttore artistico. Tommaso si esibisce da solista in prestigiosi festival internazionali nelle principali città europee e statunitensi. Fra i concorsi di cui è risultato vincitore, spiccano il “Premio Nazionale delle Arti” di Roma indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione e il “Prix d’orgue Pierre Segonde” conferitogli dall’ État de Genève.