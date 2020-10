Calcio, scontro fratricida in A: destini incrociati per Pippo e Simone Inzaghi

Tra le storie più belle di questo nuovo campionato c’è quella dei fratelli Inzaghi di Piacenza, Filippo e Simone, tecnici rispettivamente del Benevento e della Lazio.

I due allenatori hanno visto la propria stagione cominciare con diverse fortune. Da neo promosso nella massima serie, “Pippo” e il suo Benevento hanno strappato due importanti vittorie nelle prime quattro gare, confermando così tutto il buon lavoro fatto nello scorso campionato di Serie B, dominato sin dall’inizio dalla squadra campana. Per Simone, invece, l’unica vittoria (peraltro all’esordio) sin qui registrata ha fatto storcere il naso ai più nell’ambiente laziale; ma per la compagine capitolina e per il più piccolo dei fratelli Inzaghi questa sarà una stagione assai intensa (la Lazio torna a giocare dopo anni in Champions League), ragion per cui ci sarà da attendere prima di vedere tutti i meccanismi di squadra ben rodati.

Filippo e Simone, nella loro seconda vita da allenatori, si sono già sfidati due volte. La prima volta, nel corso della stagione 2018/2019 quando il Bologna di Pippo perse in casa contro la Lazio di Simone (0-2); la seconda, questa estate all’Olimpico, in un test amichevole tra Lazio e Benevento finito a reti inviolate. C’è stata, in effetti, anche un’altra gara che ha visto in passato i fratelli Inzaghi l’uno di fronte l’altro, stavolta sulle panchine di Milan e Lazio (con Pippo allenatore dei rossoneri): si tratta del Trofeo Arco di Trento della primavera del 2013 e anche allora, il più piccolo dei fratelli Inzaghi riuscì ad avere la meglio.

Di recente, i due ex attaccanti si sono dati appuntamento a Milano in occasione del Festival dello Sport per parlare della loro carriera sportiva, del loro passato, del presente e delle prospettive future. Dalle partitelle sul campetto della chiesa a San Nicolò fino alle sfide nella mansarda di casa, trasformata all’uopo da papà Giancarlo in un mini playground calcistico, Pippo e Simone hanno coltivato sin dalla tenera età il loro amore per il gioco del calcio, arrivando oggi ad essere due degli allenatori più apprezzati e vincenti del massimo campionato, così come riferiscono anche gli analisti delle scommesse della Serie A.

Il padre dei due allenatori ha tirato su i figli a pane e calcio, lui che era stato un calciatore mancato. Ogni due fine settimana l’appuntamento fisso, sia con il bel tempo che con il clima più proibitivo, era allo stadio Garilli per la partita del “Piace” in Serie C1. Filippo e Simone idolatravano il “Condor” Giovanni Cornacchini, lo attendevano al di fuori del campo sportivo per farsi fare una foto. Cornacchini, un passato da attaccante anche nel Milan, era il classico rapace d’area di rigore. Pippo e Simone si sono ispirati probabilmente a lui (che ha vinto cinque volte la classifica dei capocannonieri di Serie C) quando sono diventati giocatori professionisti.

Anche se Pippo è stato uno dei più grandi attaccanti della storia della Serie A e delle competizioni europee (è l’attaccante italiano più prolifico di sempre in Champions League, in quinto in assoluto nella storia della competizione dopo Cristiano Ronaldo, Messi, Raúl e Lewandowski), l’attuale tecnico del Benevento non ha mai smesso di ripetere negli anni che, non fosse stato per i troppi infortuni che ne hanno minato la carriera di calciatore, il fratello Simone sarebbe stato di gran lunga un attaccante migliore di lui.

I due sono sempre stati molto legati, sin da piccoli quando al torneo dei bar a Ferriere, Pippo pretendeva di aver con sé in squadra anche il fratellino. All’epoca, i due, 15 e 12 anni, facevano già la differenza contro avversari più grandi. Il resto è storia nota. Simone quest’anno sarà impegnato a gestire il difficile doppio impegno del campionato e della Champions League con una squadra, la Lazio, che lo scorso anno ha lottato alla pari con la Juventus per il primato nel torneo di Serie A. Non meno gravoso il compito che attenderà il maggiore degli Inzaghi, chiamato alla nuova impresa con il Benevento nel massimo campionato dopo aver stracciato tutti i record del torneo cadetto. Siamo sicuri che ognuno dei due farà il tifo per la squadra dell’altro, almeno fino al prossimo scontro fratricida.