Calcio, stop alla Terza Categoria e ai campionati giovanili provinciali

Stop alle competizioni provinciali, e quindi ai campionati, per quanto riguarda la Terza Categoria, gli Juniores Provinciali Under 19, gli Allievi Provinciali Under 17 e i Giovanissimi Provinciali Under 15.

E’ quanto si legge in un comunicato emesso dalla Lnd Emilia Romagna a seguito degli ultimi Dpcm del 13 e 18 ottobre. Le disposizioni, viene specificato, sono in vigore fino al prossimo 13 novembre. Stop anche alla Serie D di calcio a 5, mentre proseguiranno i campionati di calcio a 11 dall’Eccellenza alla Seconda Categoria e quelli giovanili regionali e interprovinciali.

“E’ consentita – si legge – l’attività sportiva dilettantistica di base, ivi compresa quella didattica e formativa (Scuole Calcio), sono in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni”.