Cambia la differenziata a Coli: plastica e barattolame saranno raccolti insieme

Dal 21 ottobre nel Comune di Coli plastica e barattolame (alluminio e metalli) si raccoglieranno insieme. Differenziare i rifiuti e aumentare la percentuale di raccolta differenziata è l’obiettivo del Comune di Coli che, seguendo le linee guida di Atersir, introduce una novità già condivisa da diverse amministrazioni della provincia di Piacenza.

Per informare la cittadinanza verranno distribuite locandine negli esercizi pubblici e nei luoghi strategici del territorio comunale. Il contenitore utilizzato per plastica e barattolame sarà indicato con specifico adesivo e vi potranno essere conferiti: bottiglie di plastica per bevande, flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, borsine di plastica, pellicola per alimenti, tappi in plastica, vaschette in plastica o polistirolo per alimenti, piatti e bicchieri in plastica, lattine per le bevande e per l’olio, scatolette, tappi a vite e a corona, vaschette in alluminio per alimenti. Non andranno invece conferiti: giocattoli, posate in plastica, custodie per cd e dvd, imballaggi o contenitori pieni o molto sporchi (ad es. vasetto pieno di yogurt). A fianco a questa novità il servizio di raccolta proseguirà con le modalità precedenti.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il Servizio Customer Care 800 212607 dal lunedì al venerdì ore 08.00-17.00 e il sabato 08.00-13.00 oppure ambiente.emilia@gruppoiren.it