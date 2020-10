Momenti di apprensione nel pomeriggio del 13 ottobre nel tratto piacentino dell’autostrada A1.

All’altezza di Alseno, un autoarticolato che trasportava legname, ha improvvisamente preso fuoco: l’autista ha fatto appena in tempo a sganciare il rimorchio prima che questo venisse avvolto dalle fiamme. Da accertare le cause del rogo, spento grazie all’intervento di due squadre dei vigili del fuoco giunte da Fidenza. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Foto 2 di 2



Si registrano code fino a 8 chilometri tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola. Entrata consigliata verso Milano: Fiorenzuola. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bivio A1/A15 Parma-La Spezia.

